Bölgesel gerilimin giderek arttığı bir dönemde Pakistan’dan Türkiye’ye dikkat çeken bir destek mesajı geldi. Pakistanlı Tümgeneral Abbas Ghumman, iki ülke arasındaki köklü ilişkilere işaret ederek, dayanışma vurgusu yaptı.

Türkiye’yi “dost ve kardeş” olarak tanımlayan Ghumman, ilişkilerin tarihsel derinliğine dikkat çekti. İki ülkenin geçmişte zor zamanlarda birbirine destek verdiğini hatırlatan Ghumman, bu dayanışmanın bugün de sürdüğünü ifade etti.

Açıklamasında güncel gelişmelere de değinen Ghumman, ihtiyaç duyulması halinde Türkiye’nin yanında yer almaktan çekinmeyeceklerini belirtti. Zorlu bir coğrafyada bulunulduğunu dile getiren Pakistanlı komutan, bölgesel iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Ghumman, Türkiye’ye destek konusunda kararlılık mesajını yineleyerek, her şart altında yardıma hazır olduklarını sözlerine ekledi.