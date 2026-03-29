"Okyanus nefesi" olarak da adlandırılan yukarı akıntılar, normal şartlarda kurak mevsimde güçlü rüzgarların etkisiyle derinlerdeki soğuk ve besin açısından zengin suları yüzeye taşıyor. Deniz besin zincirinin temeli olan fitoplankton artışını tetikleyen bu döngü, kıyı sularını soğutarak mercan resiflerini koruyor. Ancak 2025 verileri, bu kritik ekolojik sürecin son 40 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu.

RÜZGAR SIKLIĞINDA YÜZDE 74 AZALMA OLDU

Earth.com tarafından paylaşılan araştırma verilerine göre, yukarı akıntıyı tetikleyen rüzgarların sıklığında yüzde 74 oranında bir azalma kaydedildi. Tekil rüzgar hamleleri şiddetli olsa da, derinlerdeki soğuk suları yukarı kaldıracak sürekliliğe ulaşamadı. Bu anormallik nedeniyle normalde iki ay sürmesi gereken "soğuk dönem", 2025 yılında sadece 12 günle sınırlı kaldı.

EKOSİSTEM VE EKONOMİ BÜYÜK RİSK ALTINDA

Deniz sularının planlanan sürede soğumaması, bölgedeki mercan resiflerini uzun süreli ısı stresine maruz bırakarak kitlesel beyazlama riskini artırdı. Besin maddelerinin yüzeye çıkmaması ise plankton seviyelerini düşürerek doğrudan balık stoklarını olumsuz etkiledi. Bölgedeki balıkçılık faaliyetlerinin bu döngüye bağımlı olması, ekolojik sorunun yerel ekonomide de ciddi kayıplara yol açabileceği uyarısını beraberinde getirdi.

2026 VERİLERİ NE DİYOR?

Araştırmacı Aaron O'Dea, Panama'da yaşanan bu başarısızlığın küresel iklim modellerinden ziyade bölgesel dinamiklerin önemini vurguladığını belirtti. 2025 yılında yaşanan bu büyük sapmaya rağmen, 2026 yılına ait ilk veriler okyanus soğumasının yeniden başladığını gösteriyor. Uzmanlar, yaşanan bu anormalliğin tek seferlik bir durum olma ihtimali üzerinde dururken, bölgedeki izleme çalışmalarını yoğunlaştırdı.