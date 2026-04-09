Olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi’nde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. Yaklaşık bir ay önce pansiyona yerleşen ve en son 3 gün önce görülen Doğan’dan haber alamayan görevliler, konaklama süresinin dolması üzerine odaya gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen yanıt alamayan çalışanlar, yedek anahtarla içeri girdiklerinde Doğan’ı hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yoğun koku nedeniyle ekiplerin maske kullanarak inceleme yaptığı pansiyonda, olay yeri inceleme ve savcılık çalışmalarının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.