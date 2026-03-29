Arnavutköy'de bir şahıs, uygunsuz şekilde davranarak pantolonunu indirip çevredeki vatandaşlara poposunu göstererek teşhirde bulundu. Yoldan geçen bir kişi ise şahsa tekme atarak yere düşürdü.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy merkezindeki taksi durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, pantolonunu indirerek çevredeki vatandaşlara yönelik uygunsuz hareketlerde bulundu. Çevredeki vatandaşlara teşhircilik yapan şahsa, yoldan geçen bir kişi tekme atarak müdahale etti.

"HOŞUMUZA GİTMEDİ MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDIK"

Şahsı etkisiz hale getiren mahalle sakini, olayın ardından yaptığı açıklamada durumun vahametine dikkat çekti. Müdahaleyi gerçekleştiren kişi, "Olay Arnavutköy taksi durağı önünde gerçekleşti. Şahsa vuran kişi benim. Ne yazık ki bu yönteme başvurmak zorunda kaldım çünkü sergilenen tutum kabul edilemezdi. Bizim de hoşumuza giden bir durum değil ancak çevredekilerin huzuru için müdahale ettik" ifadelerini kullandı.