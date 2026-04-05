Papa Leo, Paskalya sabahında Aziz Petrus Meydanı’nı dolduran binlerce inananın huzurunda, doğrudan "karar vericileri" hedef alan sarsıcı bir barış duası paylaştı.

Trump’ın sert operasyon takvimine karşı "buluşma" vurgusu yapan Papa’nın çağrısı, Washington koridorlarında bir "vicdan muhasebesi" başlattı:

"Silahı elinde tutanlar onu bıraksın. Savaş çıkarma gücüne sahip olanlar barışı seçsin. Güçle dayatılan bir barış değil, diyalogla sağlanan bir barış... Başkası üzerinde hakimiyet kurma isteğiyle değil, onunla buluşma isteğiyle hareket edilsin."

Papa, konuşmasında sadece ruhani bir öğütle yetinmedi; savaşın herkesi vuran ekonomik ve sosyal yıkımına da parmak bastı.

San Francisco’da dizel fiyatlarının 8 doları aşması ve Jeffrey Sachs’ın "ekonomik intihar" uyarılarının yapıldığı bir dönemde gelen bu mesaj, Vatikan’ın sahadaki gerçeği ne kadar yakından takip ettiğini gözler önüne serdi:

"Binlerce insanın ölümüne ve çatışmaların ektiği bölünmelere karşı kayıtsız hale geliyoruz. Oysa bu ekonomik ve sosyal sonuçları hepimiz hissediyoruz."

Papa Leo, Papa Francesco’nun "ölüm isteğine karşı yaşam iradesi" vurgusunu hatırlatarak, dünyayı sağduyuya davet etti.