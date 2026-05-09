Daily Mail’in haberine göre, ABD doğumlu Papa, Chicago’daki bankasını arayarak taşındığını bildirdi.

Banka çalışanı, güvenlik doğrulama soruları ardından Papa’ya, işlemin şubeye şahsen gelinerek yapılabileceğini söyledi.

Bunun üzerine Papa Leo, "Size Papa Leo olduğumu söylesem bir şey değişir mi?" diye sordu.

Ancak çalışan bunun bir şaka olduğunu düşünerek telefonu Papa’nın suratına kapattı. Daha sonra yerel bir kilise yetkilisi devreye girerek durumu düzeltmek istese de banka hatasından geri adım atmadı.