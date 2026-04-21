ABD Merkez Bankası’nda (Fed) bayrak değişimi için geri sayım başladı. Mevcut başkan Jerome Powell’ın görev süresinin dolmasına kısa bir süre kala, Trump’ın adayı Kevin Warsh bugün Senato Bankacılık Komitesi’nde kritik bir sınav veriyor.

Sadece bir atama süreci olarak görülmeyen bu oturum küresel finans sisteminin yeni rotasını belirleyecek güçte. Yatırımcılar tek bir soruya odaklanmış durumda:

Warsh, Fed’in geleneksel bağımsızlığını mı koruyacak yoksa Beyaz Saray’ın düşük faiz taleplerine mi boyun eğecek?

POWELL MAYIS AYINDA VEDA EDİYOR

Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi 15 Mayıs 2026’da resmen sona eriyor. Onay sürecinin takvime uygun ilerlemesi halinde Kevin Warsh’ın Mayıs sonu veya Haziran başı itibarıyla koltuğu devralması bekleniyor. Ancak Senato’daki olası siyasi dirençler veya ek soruşturmaların süreci yaz aylarına sarkıtabileceği de konuşulan senaryolar arasında. Piyasalar, atama resmileşmeden önce Warsh’ın her cümlesini fiyatlamaya başladı bile.

SİYASİ BASKI MI EKONOMİK GERÇEKLER Mİ?

Cumhuriyetçi kanada yakınlığıyla bilinen eski Fed yöneticisi Warsh, geçmişte bankanın genişlemeci politikalarını ve iletişim dilini sert bir dille eleştirmişti. Ancak bugünkü tablo oldukça karmaşık. İran ile yaşanan gerilim sonrası artan enerji maliyetleri enflasyon riskini diri tutarken, Başkan Trump ekonomik büyümeyi hızlandırmak için agresif faiz indirimleri istiyor. Warsh’ın, siyasi beklentiler ile fiyat istikrarı arasındaki ince çizgide nasıl bir duruş sergileyeceği merak konusu.

BİLANÇODA KÜÇÜLME SİNYALİ

Piyasa uzmanları, Warsh’ın en belirgin ajandasının Fed bilançosunu daraltmak olduğunu öngörüyor. Pandemi döneminde 9 trilyon dolara yaklaşan ve halihazırda 6 trilyon doların üzerinde seyreden devasa bilançoyu eritmek, Warsh’ın öncelikli hedefi olabilir. Bu hamle bankayı daha sade bir yapıya kavuştursa da tahvil faizlerini yukarı çekerek konut ve şirket kredilerinde maliyetleri artırma riski taşıyor.

DOLAR ENDEKSİNDE İKİ KRİTİK SENARYO

Yeni başkanın duruşu, doların küresel parite karşısındaki gücünü doğrudan etkileyecek. Analistler iki temel ihtimal üzerinde duruyor:

Sıkı Para Politikası (Şahin): Enflasyon vurgusu öne çıkarsa dolar endeksi 108-112 bandına tırmanabilir.

Gevşek Para Politikası (Güvercin): Trump’ın faiz indirim taleplerine yakın bir dil kullanılırsa endeks 101-104 seviyelerine gerileyebilir; bu durum altına rekor getirebilir.

İLK SINAV HAZİRAN TOPLANTISI

Eğer Warsh koltuğa zamanında oturursa, ilk büyük sınavını Haziran ayındaki Fed toplantısında verecek. Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, hızlı bir faiz indirimi beklentisini zayıflatıyor. Bu durum, yeni başkan için bir "balayı" döneminden ziyade, piyasalarla olan güven ilişkisinin test edileceği sert bir başlangıç anlamına geliyor.

WARSH DÖNEMİNDE VARLIK GRUPLARI NASIL ETKİLENİR?