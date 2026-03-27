Milli Eğitim Bakanlığı, 20 liralık banknotun arka yüzünde resmi bulunan Mimar Kemalettin Bey’in çizdiği, Ankara’nın simge yapısı Mimar Kemal Ortaokulu’na göz dikti. 99 yıllık okul için ‘eğitim ve öğretime elverişli değildir’ raporu çıkarıldı.

Bina, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapılacak. Asıl amacın ise şehrin merkezindeki okulun yıkılarak yerine AVM ve rezidans dikileceği savunuluyor. Okul bahçesinde dün toplanan öğrenci ve veliler eylem yaptı. Öğrenciler “Okulumuza dokunmayın, eğitim hakkımızı almayın” sloganları attı.

Okul bahçesinde öğrenciler, okulun önünde ise veliler toplanarak kapatma kararını dün protesto etti.

VELİLER TOPLANDI

Veliler de şu açıklamayı yaptı: “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Saraçoğlu Projesi kapsamında binasını kaybedince çözümü bir okulu kapatmakta buldu. Okulumuz işlevsiz hale getiriliyor. Anaokulu ve bilişim sınıfı kapatıldı, okulun mevcudu az gösterilmek isteniyor. Özel eğitim sınıfı bodrum kata taşındı. Okulun bakımı bilinçli şekilde ihmal ediliyor? Bu okul kapatılırsa sadece kapılar değil, geleceğe açılan umutlar da kapanır.”

99 yıllık okulda şu anda 350 öğrenci eğitim görüyor. Simge bina ‘eğitime uygun değil’ denilerek kapatılmak isteniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, öğrenci ve velilerin eylemi sonrası okula geldi. Ekiplerin, okuldaki sıraları ve bazı ekipmanları dışarı çıkardığı gözlendi.

Ecevit, ‘Devrimin mutfağı’ demişti

Mimar Kemal Ortaokulu, Türkiye’ye yön veren onlarca isim yetiştirdi. Eski Başbakan Bülent Ecevit dışında eski CHP Başkanı Altan Öymen, Orhan Pamuk, Mahfi Eğilmez gibi isimler burada okudu. Okulun projesini Deniz Miralay Ali Bey’in oğlu olan ve Çamlıca Kız Lisesi’ni de tasarlayan Mimar Kemalettin çizdi.

Bülent Ecevit, mezun olduğu bu okulu seneler sonra ziyaret etmiş ve “Burası devrim mutfağıdır. Devrim yıllarının bürokratlarını, sanatçılarını, edebiyatçılarını yetiştirdi, çocuklarımızı Cumhuriyetin eğitim ateşinde pişirdi” demişti. Okulda eğitime son verilmesi 2020’de de gündeme gelmiş ancak olmamıştı.