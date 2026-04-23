Cem YILDIRIM

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çalışan ve 5 aydır maaş alamayan işçiler, Eskişehir’den Ankara’ya yürüdükten sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde gözaltına alındı. 14 saat gözaltında tutulup, tek bir soru sorulmadan serbest bırakılan işçiler yaptıkları basın açıklamasında, “Hakkımızı almadan Ankara’dan gitmeyiz. Bizi böcek gibi ezmek istediler ama ejderha olduk. Ankara’nın altına tünel kazarız, o patronun evinin önüne dikiliriz” ifadelerini kullandı.

BU İŞÇİ SIZE NE YAPTI?

Madende çalışan ve 5 aylık maaşları ile 12 yıllık kıdem tazminatlarını alamayan 110 işçi Eskişehir’den Ankara’ya 9 gün boyunca yürüdü. Önceki gün Enerji Bakanlığı önünde eylem yaparken gözaltına alındı. 14 saat sonra gözaltından çıkan işçiler Ankara’da açlık grevine Kurtuluş Parkı’nda devam etme kararı aldı. İşçilerle birlikte eyleme katılan Bağımsız Maden-İş Başkanı Gökay Çakır, “Biz yedi kat yerin altında nasıl duruyorsak iğne deliğinden nasıl geçiyorsak, Ankara’nın altına tünel kazarız, Meclis’e, Bakanlıklara ve o patronun evinin önüne dikiliriz. Bugüne kadar madenciyi böcek gibi ezdiniz, şimdi ejderha olduk” dedi. “Bu işçiler kime ne yaptı” diye soran Çakır, şunları söyledi:

“Bu insanlar sadece alın terlerinin karşılığını istediler. Biz mücadeleden vazgeçmiyoruz. Ne olursa olsun, işçilerin hakkını almadan buradan gitmeyeceğiz. Bıkmayacağız, usanmayacağız. Kimin hakkına tecavüz etmiş bu işçiler? Bu işçiler alın terini istedi diye bu reva mıdır? Yedi kat yerin altında çalışan bir işçi hakkını arıyor. Bu iş çözülmeden madenciler buradan gitmeyecek.”

Sanatçılar da sessiz kalmadı

Madencilerin hak arayışına sanat camiası da sessiz kalmadı. Madenciler gibi soyunarak video paylaşan oyuncu Müjdat Gezen, “Yanınızdayım, sizinleyim, tam içinizden biriyim” dedi. Sanat camiasından oyuncu Füsun Demirel, Suavi, Ataol Berhamoğlu, Menderes Samancılar, Orhan Alkaya, İbrahim Karaca, Nebil Sayın gibi önemli isimler de eylemdeki madenciler için destek mesajları yayınladı.

Nikah dairesinden çıkan yeni çift madencilere destek verdi.

Sabahattin Yıldız’dan bu kadar mı korkuyorsunuz?

Madenciler açlık grevini 3’üncü gününde Kurtuluş Parkı’nda sürdürürken eşleri de yanlarındaydı. Bağımsız Maden-İş sosyal medyadan paylaştığı videoda konuşan bir madenci eşi, “Buradan yetkililere soruyorum: Sabahattin Yıldız’dan bu kadar mı korkuyorsunuz? Bu adamın sizlerin nezdinde vasfı nedir? Bu soruların cevabını istiyorum. Madencilerin ve ailelerinin karşısına çıkıp bu sorulara cevap verebilecek misiniz” diye sordu. Öte yandan madenciler, maddi manevi destek için sosyal medyada yardım kampanyası başlattı.