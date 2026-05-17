Bursa’da, yanında çalıştığı iş insanı Mustafa Ekşi'yi (41) otomobilde bıçaklayarak öldüren ve üzerindeki değerli evrak ile altınları alan muhasebeci Halil Kağan Oğuz (32) hakkında yürütülen yargılama tamamlandı. Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Oğuz'u "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Yağma" suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığın cezasında meşru müdafaa, haksız tahrik veya takdir indirimi gibi herhangi bir yasal indirim maddesi uygulamadı.

Katledilen Mustafa Ekşi’nin, sanık Halil Kağan Oğuz’u olaydan yaklaşık 10 ay önce babası İ.O.’nun ricası üzerine işe aldığı, ayrıca cinayetten 6 ay önce hem kendisi hem de çalışanı için özel sağlık sigortası yaptırdığı kayıtlara geçti.

Katil zanlısı Halil Kağan Oğuz, mahkemedeki savunmasında olayın ani geliştiğini iddia ederek, yolculuk sırasında hesaplar yüzünden tartışma çıktığını, maktulün kendisini silahla tehdit etmesi üzerine araçtaki bıçakla eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü. Olayın ardından panikleyerek araçtaki cep telefonu, ziynet eşyaları ile çek ve senetleri aldığını belirten Oğuz, suçunu itiraf ederek pişman olduğunu dile getirdi.

38 MİLYONLUK ÇEKLER KAYIP

Dava sürecinde maktulün eşi Melike Ekşi’nin avukatı Figen Şahin Sarıbal ise olayın münferit bir cinayet olmadığını, organize bir suç organizasyonu barındırdığını savundu. Ailenin sadece 5 milyon lira değerindeki senet ve ziynet eşyalarını geri alabildiğini, 38 milyon lira tutarındaki 90 adet çekin ise halen kayıp olduğunu belirten avukat Sarıbal; sanığın babası, sevgilisi ve yakın çevresinin olaydan sonra mali durumlarında dikkat çekici bir artış yaşandığını ifade etti.

Sanık Halil Kağan Oğuz’un cezaevinde olduğu dönemde, maktule ait 750 bin liralık kayıp bir çeki üçüncü şahıslar üzerinden bankada sorgulattığı tespit edilen baba İ.O. hakkındaki adli soruşturmanın ise ayrıca devam ettiği bildirildi.