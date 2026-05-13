Kış ve bahar aylarının vazgeçilmez kök sebzesi turp, düşük kalorisi ve zengin besin değerleriyle hem mutfaklarda hem de geleneksel sağlık uygulamalarında dikkat çekmeye devam ediyor. Semt pazarlarında kilogramı 50 TL’den satışa sunuluyor
Hardalgiller ailesinin bir üyesi olan turp, dünya genelinde fındık turpu, siyah turp, beyaz turp ve alabaş gibi pek çok farklı türde yetiştiriliyor. İçeriğindeki kükürtlü bileşikler sayesinde kendine has keskin bir tada sahip olan bu sebze, kökünden yaprağına kadar tam bir vitamin deposu olarak nitelendiriliyor.
SAĞLIĞA ÇOK FAYDALI
Bilimsel veriler ve beslenme uzmanlarının görüşlerine göre turp, özellikle bağışıklık sistemini destekleyen yüksek oranda C vitamini içeriyor. Kalp sağlığını koruyan antioksidanlar ve sindirimi düzenleyen lifler bakımından zengin olan sebze, 100 gramında barındırdığı yaklaşık 180°C olmayan, sadece 16 kalori ile diyet listelerinin başında yer alıyor. Ayrıca karaciğer fonksiyonlarını destekleme ve vücudu toksinlerden arındırma özellikleri ile biliniyor.
GELENEKSEL BİR ŞİFA YÖNTEMİ
Turp, sadece bir gıda maddesi olarak değil, aynı zamanda doğal bir destekleyici olarak da kullanılıyor. Özellikle kış hastalıklarına karşı siyah turpun içi oyularak hazırlanan ve balla süzülen karışım, halk arasında doğal bir öksürük şurubu olarak yaygın bir bilinirliğe sahip.
SALATALARDA ÇİĞ OLARAK TÜKETİLİYOR
Genellikle salatalarda çiğ olarak tüketilen turp, türüne göre farklı pişirme yöntemleriyle de değerlendirilebiliyor. Asya mutfağında beyaz turp çorbalara ve fırın yemeklerine eklenirken, turp yapraklarının da kök kısmından daha fazla vitamin barındırdığı ve kavrularak tüketilebileceği ifade ediliyor.
Uzmanlar, turpun faydalarının yanı sıra kükürt içeriği nedeniyle oluşabilecek gaz problemlerine ve tiroid hastalarının tüketim miktarına dikkat etmesi gerektiği konusunda hatırlatmalarda bulunuyor.
Günün Trend Haberleri
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.