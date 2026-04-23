Sosyal medyada yer alan video ve fotoğraflara göre pazarda satıcılık yapan bazı kişiler tarafından uygulanan bu taktik gün geçtikçe yayılmaya devam ediyor. Sosyal medyada gündem olan video ve fotoğraflarda satıcıların meyve ve sebzelerin kusurlu kısımlarını kapatmak için gıda etiketlerinden faydalandıkları ortaya çıktı. İlk bakışta bir tesadüfmüş gibi dursa da satıcıların bu taktiği bilinçli şekilde kullandıkları tespit edildi.

ÇÜRÜK OLAN KISIMLARI KAPATIP SATMIŞLAR

Sosyal medya üzerinde kullanıcıların paylaştıkları videolarda satın aldıkları meyve ve sebzelerin üzerine yapıştırılan etiketler ile ilgili şoke edici bir gerçek ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kadın annesinin pazardan aldığı armutların etiketlerini kaldırdığında hepsinin altından çürük kısımların açığa çıktığını aktardı.

Durumla ilgili "Siz ahlaktan namustan bu kadar uzak insanlar olabilir misiniz ya? Annem dün bir armut almış, bugün bir armut yiyecektim. Bunlar böyle yapışıktı annem de anlamamış. Bir açtım böyle teker teker; adamlar çürük olan kısımlarına etiket yapıştırmışlar. Ya arkadaşlar siz ne zaman bu kadar kötü insanlar oldunuz ya?'' diyen kadın her bir armudun çürük kısmının bilerek etiketler ile kapatıldığını iddia etti.

KASA KISA ÇÜRÜK MAL TOPLANDI

Konuyla ilgili bir başka videoda ise zabıta ekiplerinin ayıplı malları kontrol etmek ve toplamak amacıyla dolaştığı pazar tezgahlarında aynı taktik ortaya çıktı. Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede çürük olan elmalarının ezilen ve çürüyen kısımlarına etiket yapıştırılıp satılmaya devam ettiği görüldü. Kasalar dolusu elmanın bu şekilde satılmaya çalışılması üzerine zabıta ekipleri 'ayıplı mal' olarak geçen elmaları toplattı. zabıta ekipleri incelemelerde henüz etiketlenmemiş kasalar dolusu meyveye de denk geldi. Bu da etiket dolandırıcılığın ortaya koydu.

KULLANICILAR ŞİKAYETÇİ

Sosyal medyada ortaya çıkan pek çok görüntünün hepsinde pazarcıların etiketleyerek çürük ürünleri yeniden satışa sunmaya çalışması kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı. Çoğu kullanıcı pazar tezgahlarında bilinmezlik ile karşılaşılmasındansa market ve manav reyonlarından kişilerin meyve ve sebzeleri kendileri seçerek alması gerektiğini savundu.