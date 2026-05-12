Pentagon’da Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III, ABD ile İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri faaliyetlerin maliyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Kongresi’nde düzenlenen oturumda konuşan Hurst, söz konusu askeri sürecin bugüne kadar yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Hurst, daha önce 25 milyar dolar olarak hesaplanan maliyetin yapılan yeni değerlendirmelerle 29 milyar dolara yükseldiğini belirterek, artışın ekipman onarım ve değiştirme giderleri ile operasyonel maliyetlerden kaynaklandığını söyledi.

KONGREDE BÜTÇE TARTIŞMASI

Oturumda konuşan Pete Hegseth, Kongre’ye sunulan bütçe planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hegseth, askeri planlamalarda hem olası tırmanma hem de geri çekilme senaryolarının bulunduğunu ifade etti.

MALİYET DAHA DA ARTABİLİR

ABD basınında yer alan değerlendirmelerde, bölgedeki üslerde oluşan hasar ve ek operasyon giderleriyle birlikte toplam maliyetin 40 ila 50 milyar dolar seviyelerine çıkabileceği yorumları yer aldı.

Hurst, nisan ayında yaptığı önceki açıklamada maliyeti 25 milyar dolar olarak tahmin ettiklerini, ancak bunun tam kapsamlı onarım ve ek masrafları içermediğini de hatırlattı.