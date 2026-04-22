İngiltere Campionship'in 44. haftasında Leicester City, evinde Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City'yi konuk etti. King Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Hull City, 70 puanla 7. sırada yer alarak play-off hattının hemen altında kalırken, Leicester City'nin ise 42 puanla matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

NEREDEN NEREYE

Claudio Ranieri yönetiminde 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşayan ve N’Golo Kante, Jamie Vardy, Riyad Mahrez gibi ikonik isimleri Avrupa futboluna kazandıran Leicester City, yakın geçmişindeki bu büyük başarının gölgesinde bu kez Championship’te tutunamayarak küme düşme üzüntüsü yaşadı.

Leicester City'nin 85 milyon sterlinlik, dünya klasmanındaki eğitim tesisi sosyal medyada gündem oldu. İngiliz ekibinin taraftarları bu kadar yatırımın ardından küme düşülmenin kabul edilemez olduğunu ifade etti.