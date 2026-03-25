Kayseri-Niğde kara yolu üzerinde bulunan ve Kapadokya bölgesinin giriş noktalarından biri olan Yeşilhisar ilçesi, eşsiz doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Ancak ilçenin Araplı yokuşu mevkisinde bulunan yaklaşık 40 adet peribacası benzeri kaya oluşumu, magandaların hedefi haline geldi.
DOĞAL GÜZELLİĞE SPREY BOYALI "HAKARET"
Yoldan geçenlerin durup fotoğraf çektirdiği bu simgesel kayaların üzerine sprey boyalarla isimler, tarihler ve "terbiye sınırlarını zorlayan" kötü sözler yazıldı. Bölge halkının büyük tepkisini çeken bu durum, doğal mirasın kirlenmesine neden oldu.
2021’DE TEMİZLENDİ, YİNE AYNI HALE GELDİ
Araplı Mahalle Muhtarı Ahmet Sal, bölgenin daha önce de benzer bir saldırıya uğradığını hatırlattı. 2021 yılında valilik ve kaymakamlık koordinesinde "mikro kumlama" yöntemiyle büyük emek harcanarak temizlenen kayaların, kısa sürede yeniden eski haline döndüğünü belirten Sal, şu ifadeleri kullandı:
"Burası bizim doğal görünümlü yerimiz. Sevgilinizin adını dağa taşa yazmaya gerek yok, gidin kalbinize yazın. Buradan geçen yolcular durup özçekim yapıyor ama bazıları ellerine boya alıp burayı kirletiyor. Yetkililer 24 saat burada nöbet tutamaz, bu bilinç insanın içinde olmalı."
"TURİSTLER BU GÖRÜNTÜDEN RAHATSIZ"
Bölgenin ana yol üzerinde olması nedeniyle ziyaretçi potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan mahalle sakinlerinden Hamza Bulut ise, gelen yerli ve yabancı turistlerin bu çirkin manzaradan şikayetçi olduğunu dile getirdi. "Lütfen duyarlı olalım, doğa güzelliklerimize zarar vermeyelim" diyen Bulut, temizleme çalışmalarının yeniden başlayacağını ancak asıl çözümün halkın bilinçlenmesi olduğunu ifade etti.
Yeşilhisar Kaymakamlığı ve belediyesinin, tahrip edilen peribacalarının yeniden temizlenmesi için çalışma başlattığı bildirildi.