Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ile Rusya merkezli Rodina Partisi heyeti arasında İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu. Görüşmede dikkat çeken bir detay meydana geldi.

MUSK'IN DANIŞMANI DA YER ALDI

Perinçek ile Rodina Partisi heyeti arasındaki görüşmede Errol Graham Musk'ın danışmanı da yer aldı.

Perinçek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"28 Mart 2026 Cumartesi günü, Rusya’nın antiemperyalist partisi Rodina, partimizle bir görüşme talep etmiştir. Rodina Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Svetlana Goteva, beraberinde Sayın Errol Graham Musk ve Musk’ın danışmanı Sayın Nathan Browne, İstanbul’da bizi ziyaret ettiler. Kendilerini, MKK Üyemiz Sayın Okan Özkan ve parti heyetimizle ağırladık.

Errol Musk, Türkiye’ye çok önemli dört bilimsel araştırma projesiyle geldi. Türkiye’nin bilim ve araştırma çevrelerinin de çok ilgileneceği konuları gündemimize aldık. Türkiye Cumhuriyeti devletinin de bu bilimsel projelerle ilgileneceğini ümit ediyoruz."