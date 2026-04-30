Türkiye’de maden ruhsatı sayısı 23 yılda 325 kat arttı. 1923’ten 2002’ye kadar toplam 1186 maden ruhsatı verildi. Sadece son15 yılda ise ruhsat sayısı 386 bine ulaştı. Yeraltı zenginliklerimiz milli gelire değil patronlara yaradı. Türkiye’nin doğasında ise büyük yıkım yaşandı.

SON HEDEF KARADENİZ

Karadeniz’in eşsiz doğası da maden tehdidiyle karşı karşıya. Ordu’nun Perşembe Yaylası’nda sondaj çalışmalarına dün de devam edildi. İş insanı Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı’nın iştiraki Taşzemin İnşaat tarafından yürütülen sondaj çalışmaları büyük tepki topladı. İş makinelerinin maden için yol açma çalışması yürüttüğü belirtildi. Jandarma eşliğinde yaylaya çıkarılan iş makinelerini gören vatandaşların bölgeye girmesinin engellendiği öne sürüldü.

Vatandaşlar doğa katliamına karşı bölgede gece gündüz çevre nöbetine başladı, “Toprağımızı, suyumuzu, havamızı korumak için sonuna kadar direneceğiz” dedi.

Önceki dönem CHP Aybastı İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz şunları söyledi: “Korgan ve Tokat tarafında, yaylaya 500 metre ile 2 km mesafede siyanürlü altın arama faaliyetleri yürütülüyor. Buradan çıkan sular Perşembe Yaylası’ndan geçip Ünye’ye, Fatsa’ya, Ordu sahiline kadar ulaşıyor. Yani ‘Yaylada maden yok’ demek yanıltıcıdır.”

‘Beton’ projeleri gündemde

Maden çalışmasına verilen iznin iptali için açılan dava hala sürerken Perşembe Yaylası’nda başlayan çalışmalar akıllara Taşyapı’nın diğer projelerini getirdi. Şirket İstanbul Şişli’de rant kuleleri dikiyor. İnşaat 30’uncu kata kadar ulaştı. Bu projesi CHP’li Şişli Belediyesi tarafından mühürlenen Turanlı, İBB davasının şikayetçileri arasında yer aldı. Turanlı’nın İstanbul Etiler’de başlattığı kentsel dönüşüm projesi de “insanları evinden etti” iddiasıyla gündem oldu.

KATLİAMA İZİN VERMEYİZ

Perşembe Yaylası menderesleri ile ünlü. Doğal sit alanı olan bölge Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de geçiyor. Ancak şimdi maden tehdidiyle karşı karşıya. Ordu halkı, “Yaylalarımızda talana izin vermeyiz”