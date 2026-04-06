Gürcistan’da 11 Kasım günü düşen ve 20 askerin şehit olduğu uçağa ilişkin “Dış müdahale yok” denilen ilk raporun ardından, Hava Kuvvetleri TUSAŞ ve TUBİTAK’ın incelemesi sürüyor. Kesin olmayan bazı bulgulara göre uçak 23 bin feetteyken motorlardan biri durdu, pervane yerinden çıktı, dönerek gövdeyi ve kuyruk bölümünü kesti, uçak 3 parça halinde düştü. Kuleye acil durum çağrısı yapılacak fırsat dahi bulunamadı.

Kayıtlara göre uçaktan kuleye “Acil durum” çağrısı da yapılmadı. Bu da “Tehlike çok ani gelişti, pilotlar fırsat bulamadı” biçiminde değerlendirildi. Uçağın havada üç parçaya ayrılarak düşmesi “Ender bir durum” olarak kayıtlara geçti. Bunun havada bir parçanın kopup (pervane), bu durumun uçağın gövdesinde (kuyruk-kanat) ikinci bir kopmaya neden olduğu ihtimali değerlendirildi. Türkiye’den 50 kişilik bir ekip, Gürcü yetkililerle birlikte arama kurtarma ve enkaz inceleme çalışmalarına katıldı. Kaza ile ilgili incelemede uçağın bu kadar hızlı bir şekilde parçalara ayrılması üzerinde duruldu. Kaza görüntülerine göre uçağın parçaları dikey olarak düştü.

ÇOK HIZLI PARÇALANDI

Gürcistan’da 11 Kasım günü düşen ve 20 askerin şehit olduğu C-130 askeri kargo uçağı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı, uçak enkazında patlayıcı ve kimyasal madde kalıntısı bulunmadığını, dışarıdan bir mühimmat isabet etmesi halinde oluşacak hasar ve yabancı cisme de rastlanmadığını açıklamıştı. Açıklamada “Dış müdahale yok” bulgusu da yer almıştı.

Kazaya karışma oranı çok düşük

C-130 tipi uçakların dünyada çok yaygın olarak kullanılıyor ve kazaya karışma oranı çok düşük bulunuyor. 1956’da hizmete giren C-130’lar dünyada en uzun süre kesintisiz olarak üretimi yapılan askeri uçak modeli olarak da biliniyor ve üretimi devam ediyor, halen de birçok ülke tarafından kullanılıyor. Uçak, sayısız askeri, sivil ve insani yardım operasyonunda da yer aldı, 70 yıllık üretime ulaşarak en uzun süre kesintisiz üretilen askeri uçak oldu.