Kahramanmaraş’ta halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan ve kalede duran Selahittin Atlı’nın göğsüne futbol topu isabet etti. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Atlı'nın yardımına ilk olarak sahadaki arkadaşları koştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atlı'nın kalbinin durduğu belirlendi.
Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Atlı, sedyeyle ambulansa taşınırken kalp masajı yapılmaya devam edildi. Hastaneye kaldırılan Selahittin Atlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.