Orta Doğu’da yaşanan gerilimin petrol piyasaları üzerindeki etkisi, iç piyasada ambalajlı su fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi. Özellikle hane halkı ve iş yerlerinin en çok tercih ettiği 5 litrelik pet şişe sularda fiyat artışı belirginleşti.

1,5 AYDA TOPLAM %38,45 ORANINDA ZAM GELDİ

Şubat ayında zincir marketlerde 26,00 TL seviyesinde olan 5 litrelik suyun fiyatı, mart ayı ortasında 29,50 TL’ye, son güncellemelerle birlikte ise 36,00 TL’ye ulaştı.

Böylece 1,5 aylık süreçte su fiyatları toplamda %38,45 oranında bir değişim göstermiş oldu.

FİYATLAR NEDEN HIZLA ARTIYOR?

Fiyat artışının nedenlerini değerlendiren sektör temsilcileri, maliyetlerin iki ana kola ayrıldığını belirtiyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, İstanbul Beykoz’da faaliyet gösteren bir su toptancısı, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin suyun son kullanıcıya ulaşma maliyetini doğrudan etkilediğine dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

“Su, doğrudan nakliye işidir. Nakliye maliyeti ise yakıt giderine bağımlı. Motorindeki fiyat artışı, su fiyatlarına da kaçınılmaz olarak yansıyor” dedi.

AMBALAJ ÜRETİMİNDE HAM MADDE ETKİSİ

Fiyatları etkileyen ikinci önemli faktör ise suyun içine girdiği ambalajın üretim süreci oldu.

Pet şişelerin ana maddesi olan ve petrolden elde edilen “polietilen tereftalat” maddesinin maliyeti, küresel petrol fiyatlarına paralel olarak artış gösterdi.

Sektör temsilcileri, petrol fiyatlarındaki yükselişin ham madde maliyetlerini yukarı çekerek ambalajlı su fiyatlarını etkilediğini vurguluyor.