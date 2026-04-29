Çalışmayı yürüten enerji şirketi, çöl bölgesinde açtığı kuyuda yaklaşık 3.400 metre derinliğe ulaştı. Bu noktada ölçülen sıcaklık, şirketin şimdiye kadar kaydettiği en yüksek değerlerden biri oldu.

Ancak asıl dikkat çeken nokta, bu keşfin nasıl değerlendirileceği. Şirket, petrol ve gaz sektöründe kullanılan yatay sondaj ve kırma tekniklerini bu kez yer altındaki ısıyı açığa çıkarmak için kullanıyor. Bu yöntem sayesinde, klasik jeotermal kaynakların bulunmadığı bölgelerde bile enerji üretimi mümkün hale geliyor.

HEDEF: KESİNTİSİZ ENERJİ

Bu keşfin ardından bölgede büyük ölçekli bir jeotermal enerji santrali kurulması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 100 megavat kapasiteli bir tesisin devreye alınması hedefleniyor.

Uzmanlara göre bu teknoloji, güneş ve rüzgar enerjisinden farklı olarak 24 saat kesintisiz üretim imkanı sunuyor. Yer altındaki sıcaklık sürekli olduğu için hava koşullarından etkilenmiyor.

ENERJİDE YENİ DÖNEM OLABİLİR

Araştırmacılar, bu tür projelerin başarılı olması halinde dünyanın birçok bölgesinde benzer sistemlerin kurulabileceğini belirtiyor. Gelişmiş jeotermal sistemler, yer kabuğunun derinliklerindeki sıcak kayaları kullanarak neredeyse sınırsız bir enerji kaynağı sunma potansiyeline sahip.

Uzmanlara göre Utah’taki bu keşif, yalnızca bir enerji projesi değil; aynı zamanda fosil yakıtlara alternatif olabilecek yeni bir dönemin habercisi olabilir.