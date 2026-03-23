Goldman Sachs Group Inc., 2026 yılı için Brent petrol fiyat tahminini 85 dolar/varil, WTI tahminini ise 79 dolar/varil seviyesine çıkardı. Önceki tahminler sırasıyla 77 ve 72 dolar düzeyindeydi.

Banka, Hürmüz Boğazı’ndaki akışların uzun süreli kesintisini "tarihin en büyük petrol arz şoku" olarak tanımladı. Analistler, sevkiyatların altı hafta boyunca normalin yüzde 5’i seviyesinde kalacağını, ardından bir aylık kademeli toparlanma yaşanacağını öngördü. Bu senaryoda Ortadoğu kaynaklı kayıpların günlük 17 milyon varile ulaşacağı, toplamda 800 milyon varili aşacağı hesaplandı. Goldman, bölgedeki üretim yoğunlaşmasının ve enerji altyapısının kırılganlığının yapısal riskleri artırdığını vurguladı.

BRENT PETROLDE 130 DOLAR UYARISI

Singapur'un en büyük üçüncü bankası olan UOB’un emtia stratejisti Heng Koon How ise, Brent petrolün 130 doların üzerine çıkabileceğini belirtti. Bu seviye, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı Şubat 2022’de görülen zirvelere işaret ediyor.

ABD-İsrail-İran hattında artan gerilim, enerji tesislerine yönelik tekrar eden saldırılar ve Hürmüz Boğazı’nın neredeyse kapanma noktasına gelmesi, bankanın tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine yol açtı.

UOB, 2026 ikinci çeyrekten 2027 birinci çeyreğe kadar Brent için öngörülerini yükseltti. 2026 ikinci çeyrek için fiyat beklentisi 90 dolar/varilden 110 dolar/varile çıkarıldı.