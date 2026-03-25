ABD'nin İran'la bir aylık ateşkes anlaşması imzalayacağına dair haberlerin çıkmasının ardından piyasalarda sert hareketlenmeler görüldü. Petrol fiyatları sert düşüşler yaşarken altın fiyatları ise yukarı yönlü hareketlilik yaşıyor. ALTIN DAKİKALAR İÇİNDE YÜKSELDİ Altın fiyatları anlaşma iddialarının ortaya atılmasıyla beraber dakikalar içerisinde 6 Bin 275 TL'den önce 6 Bin 385 lirayı gördü ve ardından 6 Bin 378 TL seviyesine geldi. Ons altın haberlerin ardından 00.14'te 4 bin 504 dolara kadar yükseldi. PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ Petrol fiyatları ise 100 dolardan 96 dolara ani düşüş yaşandı. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik petrol fiyatlarını doğrudan etkilerken petroldeki 4 dolarlık ani gerileme uzmanların dikkatini çekti. Brent petrol ise gece seansında 00.14'te 96.35 dolarda bulunuyor. Ham petrol de gelen haberlerin ardından sert düşüşler yaşadı. Ham petrol, 86.35 dolara kadar geriledi.

