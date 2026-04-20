Cuma günü 98,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,38 dolardan tamamladı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,4 artarak 95,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,51 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, İran'ın ABD'nin müzakerelerdeki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını ilan etmesinin ardından yükselişe geçti.

Brent petrol geçen hafta 103,87 doları test ederken İran'ın 17 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı tüm ticari gemilere açacağına yönelik açıklamaları arz endişelerini hafifletmiş, enerji fiyatlarında sert düşüşe yol açmıştı. Söz konusu açıklamaların ardından Brent haftalık bazda yüzde 4,5, WTI yüzde 11,9 düştü.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşma süreci tamamlanana kadar deniz ablukasının süreceğini belirtmesi sonrası gerilim yeniden tırmandı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, ABD'nin deniz ablukası yoluyla gemi geçişlerini engellemesini "ateşkes ihlali" olarak değerlendireceğini ve Hürmüz Boğazı'nın "şartlı ve sınırlı" açılmasını durdurabileceğini bildirdi.

Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, İran'ın telsiz sistemi üzerinden gemilere ilettiği bildiride, ABD'nin müzakere taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatıldığı ve hiçbir ülkeye ait gemilerin geçişine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Söz konusu durum, piyasalarda arz endişelerinin artmasına yol açarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Bunun yanı sıra Trump dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını eleştirerek Tahran'ın anlaşma teklifini reddetmesi halinde ülkenin enerji altyapısını hedef alabilecekleri uyarısında bulundu. İran'ın boğazı kapatarak "ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini" öne süren Trump, "İran, yakın zamanda boğazı kapatacağını açıkladı. Bu garip çünkü bizim ablukamız zaten boğazı kapatmıştı. Bilmeden bize yardım ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 96 doların direnç, 94,44 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.