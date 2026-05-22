Tüketici hakları savunucusu Foodwatch, Avrupa Birliği (AB) genelinde kullanımı yasaklanmış olan tarım ilaçlarının (pestisitler), ithal edilen gıda ürünleri aracılığıyla Avrupa pazarına girmeye devam ettiğini duyurdu. Yapılan incelemeler; özellikle pirinç, çay ve baharat gruplarında ciddi oranlarda kimyasal kalıntı olduğunu ortaya koydu.

MARKET ÜRÜNLERİ İNCELEME ALTINA ALINDI

Araştırma kapsamında; Hollanda, Avusturya, Almanya ve Fransa’daki marketlerden toplanan toplam 63 farklı ürün analiz edildi. Foodwatch, test edilecek numuneleri seçerken özellikle AB sınırları içerisinde üretimi kısıtlı olan ve geçmiş verilere göre pestisit riski yüksek kabul edilen ürün gruplarına odaklandı.

Analiz sonuçlarına göre: İncelenen 63 ürünün 43’ünde pestisit kalıntısı saptandı. Bu oran, test edilen ürünlerin yaklaşık üçte ikisine tekabül ediyor. Almanya’dan alınan 19 numunenin 13’ünde kimyasal madde izine rastlandı.

YASAL SINIRLAR AŞILDI

Laboratuvar sonuçları, bazı ürünlerin sadece pestisit içermekle kalmayıp, yasal olarak belirlenen maksimum kalıntı limitlerini de aştığını gösterdi. Özellikle Almanya pazarında faaliyet gösteren REWE, Aldi, Edeka ve Lidl gibi zincir marketlerin özgün markalarının yanı sıra; Teekanne, Meßmer ve Fuchs/Ostmann gibi bilinen markaların ürünlerinde de kalıntılar tespit edildi.

Foodwatch, yasal sınırları aşan şu ürünler için acil geri çağırma talebinde bulundu: Fuchs ve Kania markalarına ait kimyon ürünleri. REWE markalı chili (acı biber) karışımı.

ÖNE ÇIKAN RİSKLİ GRUPLAR

İnceleme raporunda, yasaklı maddelerin en yoğun görüldüğü kategoriler şu şekilde sıralandı:

Basmati Pirinci

Yeşil Çay

Kırmızı Toz Biber ve Baharat Karışımları

YÖNTEMLER YETERSİZ KALIYOR

Foodwatch tarafından yapılan açıklamada, Avrupa’da kullanımı yasaklanan etken maddelerin ithalat yoluyla sofralara dönmesinin denetim eksikliğinden kaynaklandığı belirtildi. Avrupa Komisyonu'nun ithalat kurallarını güncelleme aşamasında olduğu bilinirken, tüketici örgütü mevcut taslakların ve önlemlerin bu sızıntıyı durdurmak için yetersiz olduğunu ifade etti.