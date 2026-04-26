ET YİYEN BAKTERİ İLE MÜCADELE ETTİ

Ünlü sanatçı Onur Akay, 14 Nisan'da Balıkesir Akçay'da köpeğini gezdirdiği sırada bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Dudağına ve burnuna dikiş atılan Akay bir süre sonra durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Nekrotizan fasiite teşhisi konulan Akay, yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

1.5 gün yoğun bakımda kalan Akay ardından taburcu oldu.

Yarın tekrar hastaneye gideceğini ve ameliyat durumunu konuşacaklarını söyleyen Akay, yaşadığı dehşet anlarını da anlattı: "Birden bire karşıdan bize doğru koşmaya başladı. Yaklaşınca pitbull olduğunu anladım. Ben tabii Leo'yu ısırmasın diye onu öyle bir fırlatmışım ki top gibi uçtu. O anda pitbull benim yüzüme atladı. Burnumdan ve dudağımdan yaralandım. Dudağıma 3 dikiş atıldı, burnumda da 9 tane dikiş vardı" dedi.

''ENFEKSİYONU VÜCUDUM YENDİ''

Akay'ın sosyal medyadan paylaştığı ilk açıklaması şu şekilde:

''Beni merak eden çok değerli yakınlarım, dostlarım, arkadaşlarım ve takipçilerim... Çok şükür antibiyotikler etki etti ve şu an çok iyiyim. Enfeksiyonu vücudum yendi. Ödemlerim azaldı, inşallah yaralarım da zamanla düzelecek.''