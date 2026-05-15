Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın savaş sonrasında yayımladığı ilk enflasyon raporunda enflasyonda ara hedefleri yukarı yönlü revize etmesinden sonra Citi de yılın ikinci yarısı için faiz indirimleri için alan kalmadığını belirtti.

Citigroup Ekonomisti İlker Domaç, TCMB’nin resmi politika faizini sabit tutarken arka kapıdan (informal) sıkılaşmaya gittiğine vurgu yaptı.

Analize göre TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihalelerine ara vermesi, fiili (de facto) olarak 300 baz puanlık bir sıkılaşmayı ifade ediyor.

Citi, bu tür "örtülü" adımların geri döndürülebilir olduğunu fakat kurdaki değer kaybı hızıyla eşleşmediği sürece etkinliğinin sınırlı kalacağını vurguluyor.

Analize göre kurun enflasyon farkından daha yavaş hareket etmesi, Türk mallarının küresel pazarda rekabetçiliğini aşındırıyor.

İlker Domaç’a göre, piyasa güvenini sarsmadan kurdaki değer kaybı hızını ayarlamanın tek inandırıcı yolu, bu hamleyi yeni bir faiz artırımıyla eşleştirmekten geçiyor.