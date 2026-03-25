ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonucu başlayan savaşla birlikte piyasalar tepetaklak oldu. Petrolün ve doların yükseliş altın ve gümüş gibi değerli emtiaların düşmesine neden oldu. Peki büyük finans kuruluşları ve bankalar savaş başladığından bu yana nasıl tahminlerde bulundu? İşte detaylar...

ALTIN FİYAT TAHMİNLERİ

Citigroup

Banka 2 Mart tarihindeki tahmininde Mart sonu itibariyle altının onsunun 5000 dolar olacağını öngördü. Bankanın ikinci çeyrek için tahmini 4800 dolar olurken, üçüncü çeyrekte altın fiyatının 4400 dolara gerileyeceği tahmin edildi. Yıl sonunda altının onsunda 4200 dolar beklentisi açıklayan banka, gelecek yılın ilk çeyreğinde fiyatların 4000 dolar, ikinci çeyreğinde ise 4000 dolar olacağını öngördü.

Goldman Sachs

Banka 4 Mart tarihindeki tahmininde Mart sonu itibariyle altının onsunun 4673 dolar olacağını öngördü. Bankanın ikinci çeyrek için tahmini 4865 dolar olurken, üçüncü çeyrekte altın fiyatının 5067 dolara yükseleceği tahmin edildi. Yıl sonunda altının onsunda 5308 dolar beklentisi açıklayan banka, gelecek yılın ilk çeyreğinde fiyatların 5505 dolar, ikinci çeyreğinde ise 5665 dolar olacağını öngördü.

ING

Banka 5 Mart tarihindeki tahmininde Mart sonu itibariyle altının onsunun 4900 dolar olacağını öngördü. Bankanın ikinci çeyrek için tahmini 5100 dolar olurken, üçüncü çeyrekte altın fiyatının 5300 dolara yükseleceği tahmin edildi. Banka yıl sonunda ise altının onsunda 5450 dolar beklentisi açıkladı.

Standard Chartered

Banka 10 Mart tarihindeki tahmininde Mart sonu itibariyle altının onsunun 4500 dolar olacağını öngördü. Bankanın ikinci çeyrek için tahmini 4650 dolar olurken, üçüncü çeyrekte altın fiyatının 4850 dolara yükseleceği tahmin edildi. Yıl sonunda altının onsunda 5150 dolar beklentisi açıklayan banka, gelecek yılın ilk çeyreğinde fiyatların 5100 dolar olacağını öngördü.

Landesbank Baden-Wuerttemberg

Banka 12 Mart tarihindeki tahmininde Mart sonu itibariyle altının onsunun 5000 dolar olacağını öngördü. Bankanın ikinci çeyrek için tahmini 5400 dolar olurken, üçüncü çeyrekte altın fiyatının 5400 dolarda sabit kalacağı tahmin edildi. Yıl sonunda altının onsunda 5700 dolar beklentisi açıklayan banka, gelecek yılın ilk çeyreğinde fiyatların 5700 dolar, ikinci çeyreğinde ise 6000 dolar olacağını öngördü.

Julius Baer

Banka 13 Mart tarihindeki tahmininde Mart sonu itibariyle altının onsunun 4750 dolar olacağını öngördü. Bankanın ikinci çeyrek için tahmini 4825 dolar olurken, üçüncü çeyrekte altın fiyatının 4900 dolara yükseleceği tahmin edildi. Yıl sonunda altının onsunda 5000 dolar beklentisi açıklayan banka, gelecek yılın ilk çeyreğinde fiyatların 5075 dolar, ikinci çeyreğinde ise 5150 dolar olacağını öngördü.

JPMorgan

Banka 13 Mart tarihindeki tahmininde Mart sonu itibariyle altının onsunun 5100 dolar olacağını öngördü. Bankanın ikinci çeyrek için tahmini 5530 dolar olurken, üçüncü çeyrekte altın fiyatının 5900 dolara yükseleceği tahmin edildi. Yıl sonunda altının onsunda 6300 dolar beklentisi açıklayan banka, gelecek yılın ilk çeyreğinde fiyatların 6440 dolar, ikinci çeyreğinde ise 6560 dolar olacağını öngördü.

Intesa Sanpaolo

Banka 20 Mart tarihindeki tahmininde Mart sonu itibariyle altının onsunun 4860 dolar olacağını öngördü. Bankanın ikinci çeyrek için tahmini 4500 dolar olurken, üçüncü çeyrekte altın fiyatının 4200 dolara gerileyeceği tahmin edildi. Yıl sonunda altının onsunda 4000 dolar beklentisi açıklayan banka gelecek yılın ilk çeyreğinde fiyatların 4000 dolar, ikinci çeyreğinde ise 4150 dolar olacağını öngördü.

GÜMÜŞ FİYAT TAHMİNLERİ

Citi

Banka 2 Mart tarihindeki tahmininde Mart sonu itibariyle gümüşün onsunun 120 dolar olacağını öngördü. Bankanın ikinci çeyrek için tahmini 90 dolar olurken, üçüncü çeyrekte gümüş fiyatının 75 dolara gerileyeceği tahmin edildi. Yıl sonunda gümüşün onsunda 70 dolar beklentisi açıklayan banka, gelecek yılın ilk çeyreğinde fiyatların 60 dolar, ikinci çeyreğinde ise 60 dolar olacağını öngördü.

ING

Banka 5 Mart tarihindeki tahmininde Mart sonu itibariyle gümüşün onsunun 89 dolar olacağını öngördü. Bankanın ikinci çeyrek için tahmini 85 dolar olurken, üçüncü çeyrekte gümüş fiyatının 81 dolara gerileyeceği tahmin edildi. Banka yıl sonunda ise gümüşün onsunda 78 dolar beklentisi açıkladı.

Standard Chartered

Banka 10 Mart tarihindeki tahmininde Mart sonu itibariyle gümüşün onsunun 80 dolar olacağını öngördü. Bankanın ikinci çeyrek için tahmini 89 dolar olurken, üçüncü çeyrekte gümüş fiyatının 81 dolara gerileyeceği tahmin edildi. Yıl sonunda gümüşün onsunda 66 dolar beklentisi açıklayan banka, gelecek yılın ilk çeyreğinde fiyatların 74 dolar olacağını öngördü.

Landesbank Baden-Wuerttemberg

Banka 12 Mart tarihindeki tahmininde Mart sonu itibariyle gümüşün onsunun 85 dolar olacağını öngördü. Bankanın ikinci çeyrek için tahmini 85 dolar olurken, üçüncü çeyrekte gümüş fiyatının 85 dolarda sabit kalacağı tahmin edildi. Yıl sonunda gümüşün onsunda 80 dolar beklentisi açıklayan banka, gelecek yılın ilk çeyreğinde fiyatların 80 dolar, ikinci çeyreğinde ise 75 dolar olacağını öngördü.

Julius Baer

Banka 13 Mart tarihindeki tahmininde Mart sonu itibariyle gümüşün onsunun 80 dolar olacağını öngördü. Bankanın ikinci çeyrek için tahmini 78,50 dolar olurken, üçüncü çeyrekte gümüş fiyatının 77 dolara gerileyeceği tahmin edildi. Yıl sonunda gümüşün onsunda 75 dolar beklentisi açıklayan banka, gelecek yılın ilk çeyreğinde fiyatların 74 dolar, ikinci çeyreğinde ise 72,50 dolar olacağını öngördü.

JPMorgan

Banka 13 Mart tarihindeki tahmininde Mart sonu itibariyle gümüşün onsunun 84 dolar olacağını öngördü. Bankanın ikinci çeyrek için tahmini 75 dolar olurken, üçüncü çeyrekte gümüş fiyatının 80 dolara yükseleceği tahmin edildi. Yıl sonunda gümüşün onsunda 85 dolar beklentisi açıklayan banka, gelecek yılın ilk çeyreğinde fiyatların 87 dolar, ikinci çeyreğinde ise 87 dolar olacağını öngördü.

Intesa Sanpaolo

Banka 20 Mart tarihindeki tahmininde Mart sonu itibariyle gümüşün onsunun 83 dolar olacağını öngördü. Bankanın ikinci çeyrek için tahmini 60 dolar olurken, üçüncü çeyrekte gümüş fiyatının 52 dolara gerileyeceği tahmin edildi. Yıl sonunda gümüşün onsunda 45 dolar beklentisi açıklayan banka, gelecek yılın ilk çeyreğinde fiyatların 45 dolar, ikinci çeyreğinde ise 48 dolar olacağını öngördü.