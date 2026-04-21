Türkiye ekonomisinin odak noktası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına kilitlendi. Piyasaların yönünü tayin edecek olan bu kritik karar öncesinde, ekonomi dünyasında beklentiler netleşmeye başladı.

YARIN SAAT 14.00'TE AÇIKLANACAK

Para Politikası Kurulu, yılın üçüncü toplantısını yarın gerçekleştirecek. Mart ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 seviyesinde sabit tutan Kurul, yeni kararını saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşacak. Ekonomi yönetimi ve yatırımcılar, bankanın sıkılaşma politikasına dair vereceği mesajları yakından takip ediyor.

EKONOMİSTLERİN NİSAN AYI BEKLENTİSİ

PPK toplantısı öncesinde 37 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketi sonuçlandı. Ankete katılan uzmanların görüşleri şu şekilde şekillendi:

22 ekonomist faizlerin mevcut seviyede korunacağını öngörüyor.

14 ekonomist 300 baz puan, 1 ekonomist ise 100 baz puanlık bir artış tahmininde bulundu.

Ankete katılanların genel medyanı, nisan ayında faizin %37'de sabit bırakılacağı yönünde oluştu.

YIL SONU TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ

Haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre, piyasa aktörlerinin sadece kısa vadeli değil, uzun vadeli tahminleri de güncellendi. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı %33 olarak hesaplandı. Bu durum, yılın ilerleyen dönemlerinde faiz koridorunda bir gevşeme olabileceğine dair beklentileri de beraberinde getirdi.