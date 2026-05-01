Orta Doğu gerilimi ve Fed'e yönelik belirsizliklerin etkisiyle Altın fiyatları son günlerde karışık seyir sergiliyor. Trump, İran ile bir nükleer anlaşmaya sağlanana kadar ABD'nin deniz ablukasını sürdüreceğini söyledi.

Trump aynı zamanda enerji akışını korumak ve İran limanları üzerindeki baskıyı devam ettirmek için Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılmasına ilişkin yeni bir plan üzerinde çalışıyor.

KRİTİK ABD VERİLERİ AÇIKLANDI

ABD birinci çeyrek büyüme verisi yüzde 2 gelirken beklenti yüzde 2,2 yönünde olmuştu.

Kişisel tüketim harcamaları ise aylık yüzde 0,7 gelerek beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Yıllık ise yüzde 3,5 beklentiye paralel geldi.

ONS ALTINDA KARIŞIK SEYİR

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde karışık seyir sergiliyor. Ons altın dün 4 bin 539 dolar seviyesine kadar geriledi. Bugün sabah seansında 08.02'de de 4 bin 609 dolar olarak açıklandı.

Gram altın, dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki karışık seyrin etkisiyle yön arayışına girdi. Gram altın bugün sabah seansında 08.02'de 6 bin 687 lirada bulunuyor.

PETROL DE YÖN ARAYIŞI

Petrol fiyatları sert hareketlenmelerin etkisiyle yön arayışına girdi. Dün sabah seansında 120 dolara yükselerek 4 yılın zirvesini gördü. Brent petrol bugün sabah seansında 08.02'de 111 dolarda hareketleniyor.

