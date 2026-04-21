

Platform Turizm, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Sakarya arasında yolcu taşımacılığı faaliyetleri için kurulan yeni şirketi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde bulundu.

ORTAK GİRİŞİM KURULDU

KAP'a yapılan açıklamada, Platform Turizm’in özel ortak olarak yer aldığı “Çimen Turizm–Günaydın Turizm–Platform Turizm Adi Ortaklığı”, söz konusu hat üzerinde faaliyet göstermek üzere kuruldu.

Ortaklıkta, Çimen Turizm İnş. Plastik Ürünleri ve Tem. San. Tic. Ltd. Şti. ile Günaydın Turizm Ulaşım İnş. ve Tic. Ltd. Şti. de yer alıyor.

TARİFELİ TAŞIMACILIK YAPILACAK

Yeni şirket, HEAŞ bünyesindeki Sabiha Gökçen Havalimanı ile Sakarya arasında şehirlerarası tarifeli, bagajlı ve lüks yolcu taşımacılığı hizmeti sunacak.

Bu kapsamda doğacak tüm operasyonel süreçlerin ve faaliyetlerin ortaklık tarafından yürütüleceği belirtildi.