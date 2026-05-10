PlayStation Store, kütüphanelerinde veya istek listelerinde GTA 6’yı takip eden PlayStation 4 sahiplerine özel bir bilgilendirme mesajı iletmeye başladı. Gönderilen bu mesajlarda Sony, oyunun sadece yeni nesil teknolojiler için geliştirildiğini hatırlatarak, "İstek listenize eklediğiniz bu oyunu oynamak istiyorsanız PlayStation 5 almanız gerekiyor" uyarısında bulunuyor.

Bu bildirimle birlikte, milyonlarca PS4 kullanıcısının merakla beklediği "Acaba eski nesle de gelir mi?" soruları tamamen cevabını bulmuş oldu. Şirket ayrıca mesajlarında, oyunun daha önce paylaşılan ve heyecan uyandıran 19 Kasım 2026 olan resmi çıkış tarihine de vurgu yapıyor.

İKİ ANA KARAKTERLE GELECEK

Yeni GTA serüveni, serinin şimdiye kadarki en büyük ve en sürükleyici evrimi olarak tanımlanıyor. "Bonnie ve Clyde" tarzındaki iki ana karakteri merkeze alan yapım, aksiyonun bir an bile durmadığı bir hikaye akışı vaat ediyor. Vice City’nin neon ışıklı sokaklarını da kapsayan geniş Leonida eyaletinde geçecek olan oyun, teknik kapasitesiyle sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarının gücünden yararlanacak.