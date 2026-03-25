Çorum Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru A.S. idaresindeki resmi ekip aracı, U.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç sürücüleri A.S. ve U.G. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan F.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.