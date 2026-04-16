İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırının ardından yaralı halde hastaneye kaldırılan Çelik’in tedavisi tamamlandıktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, tutuklama talebiyle çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Öte yandan, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Ahmet İmrak isimli şüphelinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 12 kişiden 9’u tutuklanmış, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 kişi ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.