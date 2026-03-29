Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şehirlerinden biri olan San Diego'dan ilginç bir görüntü sosyal medyaya düştü. İddiaya göre ABD polisine, 21 Mart Cumartesi günü saat 18:00 civarında San Diego'daki Linda Vista Rekreasyon Merkezi'nde aralarında çocukların da bulunduğu ziyaretçilere karşı sözlü tacizde bulunan bir kadın hakkında ihbar geldi. Parka giden polis memurları, kadının saldırgan tavrıyla karşılaşınca sert müdahalede bulunup gözaltına aldı. Söz konusu kadın gözaltı sırasında polisin sol elini ısırdı. Saldırgan kadın, memurların görevini geciktirmek veya engellemek, memura şiddet kullanarak direnmek suçlarından tutuklanırken; polis memuru hastanede tedavi gördü.

