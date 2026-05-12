Konya’da “hırsızlık” suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.G., saklandığı cami tuvaletinde polis ekiplerince yakalandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. BİR HAFTA TAKİP EDİLDİ Ekipler, Ö.G.’nin Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde bulunan bir caminin çevresinde görüldüğüne dair ihbar aldı. Bölgedeki çalışmaları yoğunlaştıran polis ekipleri, yaklaşık bir hafta süren takip sonucu caminin kullanılmayan tuvaletinden uzun süre çıkmayan kişinin aranan hükümlü olduğunu belirledi. Güvenlik önlemlerinin ardından düzenlenen baskında Ö.G. gözaltına alındı. TUVALETTE BİR HAYAT KURMUŞ Polis ekiplerinin yaptığı incelemede firari hükümlünün yaklaşık 2 aydır yakalanmamak için cami tuvaletinde yaşadığı tespit edildi. Şüphelinin üst aramasında bıçak, makas ve çok sayıda anahtar ele geçirildiği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

