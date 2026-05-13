Ankara’da polis memuru M.E.G.’in, kız arkadaşı gazeteci N.N.A.’ya cinsel istismar ve darpta bulunduğu, daha sonra ise istismara ait görüntüler üzerinden tehdit ederek 'grup ilişki' teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Mağdur N.N.A.’nın sağlık muayenesinde sol ön kolunda tespit edilen izlerin sigara yanığı ile uyumlu olabileceği değerlendirilirken; adli tıpta sık rastlanan fiziksel istismar bulguları arasında abrazyon, ekimoz, yanık, bağ izleri, ısırık izleri, kırıklar, iç organ yaralanmaları ve cinsel saldırı bulgularının yer aldığı belirtildi.

Cinsel içerikli görüntülerle tehdit edildiğini ifade eden N.N.A., bu nedenle adresini ve görünüşünü değiştirdiğini, tehditler almaya devam ettiğini söyledi.

(Gazeteci N.N.A.)

'BAŞKA ERKEKLERİ GÖSTERİP 'NASIL' DİYE SORUYORDU'

N.N.A. dava öncesinde yaşadığı zorlu süreci Odatv'den Orçun Ak'a anlattı. Sanık M.E.G.'in kendisine başka kadın ve erkekleri gösterdiğini ifade eden N.N.A., "Evlilik vaadiyle başlayan bir ilişkiydi. Sonrasında bu ilişki normal gitmedi. Evlilik kararları alındı. Nişan yapılacak, aileler tanışacaktı. O süreçte şeyi fark etmeye başladım. Sürekli beni erkeklerle tanıştırıyor ve 'kumam' tarzında sıfatlar söylüyor. Sonra bu iş gittikçe farklı bir boyuta evrildi. Bana kadınları, erkekleri gösterip şurası nasıl gözüküyor, bu nasıl sence falan filan demeye başladı. Bir, iki, üç derken ben ayrılmaya karar verdim ve dedim ki 'bu normal değil, ben ayrılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

(Polis Memuru M.E.G.)

'İSTİSMAR EDİP GÖRÜNTÜLERİ KAYDETTİ'

N.N.A, istismar görüntüleri üzerinden şantaja uğradığını belirterek "Ben ayrılmaya karar verdikten sonra her yerden engelledim. Bu defa sivil araçlarla takip edilmeye başladım. Sonra eğitim aldığım yer arandı, nişanlım olduğunu söyledi, orada olup olmadığımı sordu. Ben kurtulmaya çalışıyorum. Kurtulmadım, birilerinin araya girmesiyle barıştık biz. O süreçte bir gün uyandığımda çok kötü şeyler olduğunu farkındaydım. Kanamam durmuyordu. Sonra bir aracın uğradığını söyledi ve 'sen hatırlamıyor musun' dedi bana. Ben hiçbir şey hatırlamıyordum. O gün istismara uğradım. Ve görüntülerim kaydedildi. Bu görüntüler üzerinde şantaja uğradım" diye konuştu.

'HER ERKEĞİN HAYALİDİR...'

M.E.G'nin evine düzenlenen polis operasyonunda dört farklı kişiye ait daha görüntülerin ele geçirildiğini söyleyen N.N.A., "Evin kapısına gelerek bana dedi ki 'Ya grup yapmayı kabul edeceksin ya da görüntüler yayılır.' Mesajda da bana yazmış zaten. 'Her erkeğin bir hayalidir grup ilişki yapmak.' diye. Evinde dört tane kızın daha görüntüsü çıktı. 2012 yılından bu yana cinsel içerikli, kelepçeli, videolar ve kadınların görüntüleri hepsi çıktı. Benim görüntülerimle ilgili mahkemede 'kendi rızasıyla çekilmiştir' dedi. Diğer kadınlarınkiyle ilgili de 'Ben hatıra olsun diye saklıyorum' dedi.

'CİNSEL SALDIRI BULGULARI BULUNDU'

Olayla ilgili Hacettepe Üniversitesi tarafından hazırlanan bilimsel mütalaa raporunda, Ağustos 2023’te Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde yapılan iç ve dış beden muayenesine atıf yapılarak cinsel saldırı, darp ve şiddet bulgularına yer verildi. Raporda, sol ön kolda tespit edilen izlerin sigara yanığıyla uyumlu olabileceği değerlendirilirken; adli tıbbi incelemelerde sık rastlanan fiziksel istismar bulguları arasında abrazyon, ekimoz, yanık, bağ izleri, ısırık izleri, kırıklar, iç organ yaralanmaları ve cinsel saldırı bulgularının bulunduğu belirtildi.