Almanya'da yaygın olarak kullanılan ağrı kesici Gelonida, üretici firma Pfizer'in ruhsat haklarından vazgeçmesi üzerine ülke genelindeki eczanelerden tamamen toplatılıyor.

Parasetamol ve kodein kombinasyonundan oluşan ilacın tüm parti numaraları ve ambalaj boyutlarını kapsayan bu geri çağırma süreciyle birlikte, ürünün piyasadaki satış yetkisi de sona ermiş oldu. Pfizer’in bu kararı, özellikle opioid grubu bir madde olan kodeinin neden olabileceği bağımlılık riskleri ve ciddi yan etkilere dair artan güvenlik endişelerinin ardından geldi.

İLAÇLARA UYARI EKLENMİŞTİ

Artı49'da yer alan habere göre, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Kasım 2025’te aldığı karar uyarınca, parasetamol ve kodein içeren ilaçların bağımlılık yapıcı etkisine dair prospektüslerde açık uyarılar yer alması zorunlu hale getirilmişti.

Yapılan klinik değerlendirmeler, bu tür ilaçların uzun süreli kullanımında solunum baskılanması, uyku apnesi ve ağrı hassasiyetinin artması gibi risklerin yanı sıra safra yollarında işlev bozukluklarına yol açabileceğini ortaya koydu.

Uzmanlar, söz konusu ilacı kullanan hastaların tedavilerini aniden kesmek yerine doktorlarına danışarak alternatif yöntemlere geçmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunurken, eczanelerin de stoklarındaki ürünleri hızla iade etmeleri bekleniyor.