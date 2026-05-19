Portekiz Milli Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıkladı.
Fenerbahçe'den Nelson Semedo ile Gençlerbirliği'nden Ricardo Velho listede yer alırken kadroda bulunan Cristiano Ronaldo, kariyerinde 6. kez turnuvada boy gösterecek.
Teknik direktör Martínez, 27 kişilik kadrosunu açıkladı:
Kaleciler: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva ve Ricardo Velho.
Savunma: Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias, Tomás Araújo
Orta saha: Rúben Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva.
Forvet: João Félix, Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos, Ronaldo