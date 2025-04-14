Eyüpspor'un başarılı file bekçisi Berke Özer, bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın önemli takımlarının radarına girdi.

İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Newcastle United'ın görevlileri, Eyüpspor'un Süper Lig'in 31'inci haftasında Adana Demirspor'u konuk ettiği maçı yerinde takip etti. Maçı dikkatle takip eden gözlemciler, 24 yaşındaki kaleci hakkında sık sık not alarak değerlendirmelerde bulundu.

Bu sezon ligde sadece cezalı olduğu Sivasspor karşılaşmasında görev alamayan 24 yaşındaki file bekçisi, aynı zamanda Eyüpspor’un ligde en çok forma giyen oyuncusu olmayı da başardı. 2 bin 475 dakika ile ligde en fazla süre alan Eyüpsporlu Berke Özer, gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın da dikkatini çekmeyi başardı.

Berke Özer, A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde Macaristan ile oynadığı maçların aday kadrosuna da dahil edildi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise Newcastle United ve Liverpool gözlemcilerinin Adana Demirspor'un 16 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer'i izlemeye geldiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Murat Sancak, "Berke'yi değil, Adana Demirspor kalecisi Deniz'i izlemeye gelmişlerdi. İstihbaratınız yanlış" ifadelerini kullandı.

Eyüpspor maçından önce Adana Demirspor formasını bu sezon 15 maçta terleten 16 yaşındaki Deniz Dönmezer, kalesinde 36 gol gördü.