Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde gece saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Etiler Mahallesi Karacaoğlan Caddesi üzerinde yer alan beş katlı binanın birinci katında, Suat T.’ye ait ikamette henüz belirlenemeyen bir sebeple elektrik prizi alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler mutfak bölümüne sıçrayarak ocak ve mutfak dolaplarına ulaştı.

EV SAHİBİNİN İHBARI FACİAYI ÖNLEDİ

Dairesinden yükselen dumanları ve alevleri fark eden ev sahibinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ivedilikle itfaiye ve emniyet güçleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye personeli, yangının binadaki diğer dairelere ve üst katlara yayılmaması için koordineli bir çalışma yürüterek alevleri kontrol altına aldı.

DAİREDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Ekiplerin müdahalesiyle tamamen söndürülen yangın sonrası dairenin mutfak kısmında büyük çapta maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili olarak, yangının kesin çıkış nedenini saptamak amacıyla yetkililer tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.