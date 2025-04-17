Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün Kahramanmaraş Nurhak merkez üslü 4.1 büyüklüğünde depremini yorumladı. Görür'ün "Yer itibariyle düşündürücü" yorumu endişe yarattı. Görür söz konusu depremin Malatya fayına stres bindirmesinin muhtemel olduğunu kaydetti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
NACİ GÖRÜR: DÜŞÜNDÜRÜCÜ
Görür, "Arkadaşlar, Kahramanmaraş’ın Tatlar-Nurhak mevkiinde 4,0 deprem oldu.Deprem Çardak Fayının doğusunda, Malatya Fayı ile (Akçadağ Segmenti) kesim noktasında. Malatya fayına stres bindirmesi muhtemel olduğu için yer itibari ile düşündürücü." ifadesini kullandı.