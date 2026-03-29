Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1970 Gediz depreminin 56. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya’nın Gediz ilçesinde düzenlenen konferansta vatandaşlarla buluştu.

6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR

Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa yoğun katılım olurken, Üşümezsoy Kütahya ve çevresindeki fay hatlarını değerlendirdi. Özellikle Simav fayıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, fayın stresini henüz boşaltmadığını ve tek seferde kırılması durumunda 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

KÜTAHYA VE ÇEVRESİNDE DEPREM HAREKETLİLİĞİ

Üşümezsoy, Kütahya’daki deprem hareketliliğini "piyano tuşlarına" benzeterek, asıl riskin Simav, Sındırgı ve Gediz hattında yoğunlaştığını vurguladı. Kütahya merkezin ise konumu itibarıyla daha düşük risk taşıdığını söyledi. 2011’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki Simav depreminin süreci tamamlamadığını, fayın tek parça kırılması halinde büyük bir depreme yol açabileceğini ifade etti.

BÖLGEDEKİ KÜÇÜK SARSINTILAR VE ETKİLERİ

Üşümezsoy, Emet ve Yeşildere bölgesindeki sık sarsıntıları "deprem fırtınası" olarak nitelendirirken, sıcak su kaynaklarının fay hareketlerini etkilediğini belirtti. Bölgede büyük depremlerden ziyade çok sayıda küçük kırılmalar yaşandığını ifade eden uzman, Gediz’in 1970 depremiyle enerjisinin büyük kısmını boşalttığını, Sındırgı’daki fayların parçalı yapısının ise büyük depremleri sınırlayan bir faktör olduğunu kaydetti.