ABD'nin Teksas eyaletindeki El Paso şehrine yaklaşık 500 kilometre mesafede bulunan bölge, radyo dalgalarının iletilemediği, pusulaların saptığı ve zaman ayarlı cihazların işlevsiz kaldığı bir alan olarak tanımlanıyor. 19. yüzyıldan itibaren yerel halkın gökyüzünden düşen sıcak taşlara (meteor) dair raporlarıyla gündeme gelen bölge, havacılık ve jeofizik tarihine geçen kayıtlı vakalarla bilimsel literatüre girdi.

HAVACILIK VE JEOFİZİK KAYITLARINDAKİ İLK VAKALAR

Bölgedeki anomalilerle ilgili ilk resmi kayıt 1930'lu yıllarda, Meksikalı pilot Francisco Sarabia'nın bölge üzerinde uçarken telsiz bağlantısının kesilmesi ve uçak göstergelerinin arızalanmasıyla oluştu. 1963 yılında bölgede jeofizik araştırmaları yürüten bir mühendisin telsizinin sahada bozulup üsse dönüldüğünde tekrar çalışması, bölgeye yönelik bilimsel ilgiyi artırdı. Yapılan teknik incelemeler, alanda ses ve görüntü sinyalleri için bariyer görevi gören güçlü bir manyetik alanın varlığına işaret etti.

MANYETİT KONSANTRASYONU VE JEOLOJİK TEZLER

Bölgenin elektromanyetik özelliklerine ilişkin öne çıkan jeolojik açıklama, toprakta bulunan yüksek orandaki manyetit konsantrasyonuna dayanıyor. 20. yüzyıl boyunca bölgeye düşen çok sayıda meteorun, çöl toprağına yüksek miktarda manyetik demir cevheri bıraktığı düşünülüyor. Popular Mechanics ve benzeri bilimsel platformlar, bu manyetik birikimin radyo sinyallerini engellemiş olabileceğini belirtirken, diğer bir ihtimal olarak bölgenin aşırı ıssız ve seyrek nüfuslu olmasının iletişim güvenilirliğini doğal olarak düşürdüğü tezi üzerinde duruluyor.

Günümüzde modern ölçüm teknikleriyle incelenen Sessizlik Bölgesi, telsiz, televizyon ve telefon sinyallerini engelleyen bir "ölü bölge" olarak nitelendirilse de, anomalilerin kaynağına dair tartışmalar devam ediyor. Bazı araştırmacılar elektromanyetik sapmaları tamamen jeolojik yapıya bağlarken, bölgedeki düşük nüfus yoğunluğu nedeniyle teknik altyapının yetersizliğinin bu durumu tetiklemiş olabileceği kaydediliyor. Bölge, gizemi çözülemeyen elektromanyetik alanlar üzerine çalışan uzmanlar için halen aktif bir saha çalışması noktası olmayı sürdürüyor.