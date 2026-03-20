Dünya diplomasisi Miami’den sızan haberlerle çalkalanıyor. Rusya’nın özel temsilcisi Kirill Dmitriev, Trump’ın en yakınındaki isimler Jared Kushner ve Steve Witkoff ile bir araya geldi. Politico’nun yazdığı habere göre görüşmede Rusya, Ukrayna’yı savaş sahasında "kör" bırakmak için Orta Doğu kozunu oynadı. Yapılan teklife göre: "ABD, Rus mevzileri hakkındaki istihbaratı kessin; Rusya da İran’a ABD gemilerinin koordinatlarını vermeyi durdursun!" dediği iddia edildi.

Bir AB diplomatı Rusya'nın teklifini "skandal" olarak nitelendirdi. Önerilen anlaşmanın, Avrupa'da Witkoff-Dmitriev görüşmelerinin Ukrayna'da barış anlaşmasına yönelik somut bir ilerleme sağlamadığı, aksine Moskova tarafından Washington'ı Avrupa'yı kenarda bırakacak iki güç arasında bir anlaşmaya çekme fırsatı olarak görüldüğü yönündeki artan şüpheleri körüklemesi muhtemeldir.

Öte yandan Kremlin Perşembe günü, ABD arabuluculuğundaki Ukrayna barış görüşmelerinin "askıya alındığını" açıkladı.

Konuya yakın bir başka kaynağa göre, Rusya İran konusunda ABD'ye çeşitli tekliflerde bulundu, ancak ABD bunların hepsini reddetti. Aynı kaynak, ABD'nin İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun Rusya'ya taşınması teklifini de reddettiğini, bu haberin ilk olarak Axios tarafından duyurulduğunu belirtti.

İstihbarat konusunda bilgi sahibi bir kişinin söylediğine göre, Rusya savaşın başlamasından bu yana İran ile istihbarat paylaşımını ve askeri işbirliğini genişletti. Wall Street Journal bu artışı ilk olarak haberleştirdi ve Moskova'nın Tahran'ın bölgedeki ABD güçlerini hedef almasına yardımcı olmak için uydu görüntüleri ve insansız hava aracı teknolojisi sağladığını yazdı. Kremlin bu haberi "sahte haber" olarak nitelendirdi.

TRUMP’TAN MÜTTEFİKLERE: "KORKAKLAR!"

Hürmüz Boğazı’ndaki savaş kızışırken müttefiklerinden destek bulamayan Trump, Fox News'e verdiği son röportajda İran ve Ukrayna ile istihbarat paylaşımı arasında bir bağlantı olduğuna işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "onlara (İran'a) biraz yardım ediyor olabileceğini, evet, sanırım, ve muhtemelen bizim de Ukrayna'ya yardım ettiğimizi düşünüyor, değil mi?" dedi.

ABD, diğer desteklerini azaltmasına rağmen Ukrayna ile istihbarat paylaşımına devam ediyor. Washington, geçen yıl Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy arasında gerçekleşen felaketle sonuçlanan Oval Ofis görüşmesinin ardından istihbarat paylaşımını kısa bir süreliğine durdurmuştu. ABD'nin istihbarat paylaşımına aniden son vermesi, müttefikler arasında kaotik bir telaşa yol açmış ve Kiev ile olan ortaklıktaki derin gerilimleri ortaya çıkarmıştı. Avrupalı ​​bir diplomat, Rusya'nın önerisinin riskini küçümsemeye çalışarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ocak ayında Ukrayna'ya yönelik askeri istihbaratın "üçte ikisinin" artık Fransa tarafından sağlandığını söylediğini hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump cuma günü, müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'na savaş gemisi göndermeyi reddetmesinden duyduğu öfkeyi dile getirdi. Cuma günü NATO müttefiklerini "KORKAKLAR" olarak nitelendirdi ve "Bunu UNUTMAYACAĞIZ!" dedi.

ZELENSKIY’NİN SON KALESİ DE Mİ YIKILIYOR?

Trump yönetiminin geçen yıl Kiev'e sağladığı mali ve askeri yardımların çoğunu durdurmasının ardından, istihbarat paylaşımı Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin son ve hayati bir dayanağı olmaya devam ediyor. Washington hala Ukrayna'ya silah gönderiyor, ancak bu, müttefiklerin ABD'ye silah karşılığında ödeme yaptığı NATO liderliğindeki bir program kapsamında gerçekleşiyor. Bununla birlikte, ABD-İsrail'in İran'la olan savaşı nedeniyle kritik hava savunma mühimmatının teslimatıda zorlaşıyor .

Son olarak, Trump yönetimi petrol piyasalarındaki baskıyı hafifletmek için Rus petrolüne uygulanan yaptırımları azaltma kararı aldı; bu durum, Alman Şansölyesi Friedrich Merz gibi Avrupalı ​​liderlerden büyük endişe ve eleştirilere yol açtı.

Londra, Paris ve Berlin hattında "Bizi satıyorlar mı?" korkusu hakim. Avrupalı diplomatlar, Miami’deki bu gizli pazarlığı "skandal" olarak nitelendiriyor. Washington’ın Ukrayna’yı devre dışı bırakıp Rusya ile "iki büyük güç" anlaşması yapmasından endişe eden Avrupa, Trump’ın Rus petrolüne yönelik yaptırımları gevşetme kararıyla bir şok daha yaşadı.

Bununla birlikte, böyle bir teklifin varlığı bile Avrupalı ​​diplomatlar arasında endişeye yol açtı; zira Moskova'nın transatlantik ilişkiler için kritik bir anda Avrupa ile ABD arasına nifak sokmaya çalıştığından kaygı duyuyorlar.

Beyaz Saray yorum yapmaktan kaçındı. Washington'daki Rus Büyükelçiliği ise yorum talebine yanıt vermedi.

Kaynak: Politico, Wall Street Journal