Dünya, Orta Doğu’daki alevlerin sönmesini beklerken Moskova’dan tüyleri diken diken eden bir analiz geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran savaşının 4. haftasında yaptığı açıklamada, bu krizin dünya ekonomisi üzerinde yaratacağı tahribatı 2020’deki koronavirüs pandemisine benzetti. Putin, küresel toplumun "yeni ve karanlık bir gerçeklikle" karşı karşıya olduğunu iddia etti.

"KİMSE SONUNU KESTİREMİYOR"

Rus Sanayici ve İş Adamları Birliği (RSPP) kongresinde iş dünyasına seslenen Putin, Orta Doğu’daki çatışmanın gidişatının tam bir "kapalı kutu" olduğunu savundu. Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çatışmanın sonuçlarını öngörmek imkansız. Hatta işin içindeki taraflar bile ne olacağını tahmin edemiyor. Bu belirsizlik, küresel piyasalar ve hepimiz için işleri daha da zorlaştırıyor."

"PANDEMİ GİBİ DÜNYAYI DURDURACAK!"

Savaşın enerji, lojistik ve üretim hatları üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çeken Rus lider, korkutan bir kıyaslama yaptı. Mevcut tabloyu tüm kıtaların gelişimini durduran COVID-19 pandemisiyle karşılaştıran Putin, şunları kaydetti:

"Uluslararası ilişkilere ve yatırımlara vurulan darbeler artık daha sık hale geliyor. Küresel ekonomi, tıpkı pandemi dönemindeki gibi sistemik bir şokla karşı karşıya. Üretim hatları kopma noktasında."

"BİRLİK OLMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

İran’daki yakıt rafinerilerine yönelik saldırıların ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın arttığı bir dönemde konuşan Putin, Rus halkına ve iş dünyasına "güçlü olma" çağrısı yaptı. Putin, Rusya’nın ulusal çıkarlarını koruyarak bu devasa ekonomik dalgalanmadan en az hasarla çıkmak için savunma ve sanayi hattında kenetlenmeleri gerektiğini vurguladı.