Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu'da tırmanan gerilime ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'daki istikrarsızlığın sona ermesi gerektiğini vurgulayan Putin, Rusya'nın barış sürecindeki rolünü ve bölgesel müttefikleriyle olan eş güdümünü ön plana çıkardı. "HAMANEY'DEN MESAJ ALDIM" Rusya Devlet Başkanı Putin, İran lideri Mücteba Hamaney'den bir mesaj aldığını ve Hamaney için en iyi dileklerini İran Dışişleri Bakanı Arakçi aracılığıyla gönderdiğini duyurdu. Arakçi de Putin'e desteği için teşekkür etti.

