Küresel savunma sanayisinde nefes kesen hipersonik yarışta kartlar yeniden dağıtılıyor. Bir dönem "başarısız" denilerek rafa kaldırılması gündeme gelen ABD’nin dev projesi AGM-183A ARRW (Havadan Fırlatılan Hızlı Müdahale Silahı), sadece küllerinden doğmakla kalmadı, deniz savaşlarının kaderini değiştirecek bir "gemi avcısı"na dönüştürüldü.

PEKİN'E KARŞI ELLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

2023 yılında peş peşe yaşanan test başarısızlıkları nedeniyle bütçesi kesilen ve kapatılması beklenen ARRW programı, Pentagon'un stratejik kararıyla revize edildi. "Aşama 2" (Increment 2) adı verilen yeni modifikasyon için 2027 bütçesinden yaklaşık 296 milyon dolar ayıran ABD, bu füzeyi sadece sabit kara hedeflerini vuran bir silah olmaktan çıkarıp, hareketli savaş gemilerini imha edebilen akıllı bir mühimmata dönüştürüyor.

Bu hamle, özellikle Çin ile gerilimin tırmandığı Pasifik bölgesinde, Pekin’in deniz gücüne karşı bir "dengeleyici" olarak görülüyor.

UÇAK GEMİLERİNİ TAM İSABETLE VURABİLİYOR

Hipersonik füzeler, ses hızının en az 5 katı (Mach 5+) süratle uçarken aynı zamanda atmosfer içinde manevra yapabildikleri için mevcut hiçbir hava savunma sistemi tarafından tam olarak engellenemiyor. ARRW'nin yeni versiyonuna eklenecek olan gelişmiş arayıcı başlık ve gerçek zamanlı veri bağlantısı, füzenin saatte binlerce kilometre hızla ilerlerken rotasını değiştirebilmesini ve hareket halindeki dev uçak gemilerini bile tam isabetle vurabilmesini sağlayacak.