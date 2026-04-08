ABD Başkanı Donald Trump tarafından belirlenen kritik mühlet öncesinde, ABD ile İran arasında iki haftalık bir ateşkes anlaşmasına varılması küresel piyasalarda risk iştahını zirveye taşıdı. Jeopolitik gerilimin yerini diyalog sürecine bırakmasıyla birlikte İngiliz sterlini, dolar karşısında sert bir yükseliş kaydederek Şubat sonundan bu yana görülen en güçlü seviyelerine göz dikti.

STERLİN DOLAR KARŞISINDA ŞAHLANDI

İran ile varılan mutabakat haberiyle birlikte sterlin, son 24 saat içerisinde yüzde 1,43 oranında değer kazanarak 1,3484 dolar seviyesine kadar tırmandı. Piyasalar, jeopolitik risklerin azalmasını ekonomik istikrarın bir işareti olarak algılarken, yatırımcıların sterline olan talebi son haftaların en yüksek seviyesine ulaştı.

FAİZ BEKLENTİLERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Ateşkes anlaşması sadece döviz kurlarını değil, para politikası beklentilerini de temelden sarstı. Anlaşma öncesinde 2026 yılı için iki faiz artırımı fiyatlayan piyasalar, bölgedeki tansiyonun düşmesinin ardından beklentilerini revize etti. Güncel veriler, piyasaların artık 2026 yılı genelinde yalnızca tek bir faiz artırımı ihtimaline odaklandığını gösteriyor.

STRATEJİK ANLAŞMA: HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN AÇILIYOR

Anlaşmanın en kritik maddelerinden biri, ABD-İsrail operasyonlarının durdurulması karşılığında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden gemi trafiğine açmayı taahhüt etmesi oldu. Enerji sevkiyatı açısından hayati öneme sahip olan boğazın tekrar işlerlik kazanacak olması, küresel ticaret yollarına dair endişeleri gidererek piyasalardaki iyimserliği perçinledi.

Başkan Trump’ın belirlediği takvim dahilinde gerçekleşen bu iki haftalık mola, küresel ekonomide rahatlama dalgası yaratırken; sterlinin bu olumlu havayı arkasına alarak yukarı yönlü ivmesini koruması bekleniyor. Yatırımcılar şimdi ateşkes süresince atılacak diplomatik adımları ve Hürmüz Boğazı'ndaki fiili durumu yakından takip ediyor.

