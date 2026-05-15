Gözde tatil beldesi Çeşme, son yıllarda inşaatçılar için bir rant merkezine dönüştü. Ayasaranda Bölgesi’nde devam eden “NOA Sunrise” projesinin mevcut imar planı ile Kıyı Kanunu’na aykırı olduğunu belirten çevreciler ve halk inşaatın durdurulması çağrısında bulundu.

İNŞAAT SÜRÜYOR

Demirok İnşaat şirketi tarafından deniz kenarında inşa edilen yapının dördüncü katına gelindi. Şirket, ultra lüks konutların pazarlamasını yaparken, 14 villa ve 70 rezidans dairesi yaptığını açıkladı.

Oysa söz konusu alan kıyı kenar çizgisinde yer alıyor ve imara kapalı. Mevcut imar planına göre burada sadece günübirlik tesis yapılabilir. Çeşme Çevre Derneği bu doğrultuda harekete geçerek şikayette bulundu.

Şikayet edilen proje inşaatına afiş asıldı, 3 kat bitti, 4 kat başladı. Kıyıya iş makineleri ve kamyonlar sürekli girip çıkıyor ama “dur “ diyen yok.

KIYILAR KAR KAPISI

Açıklamada, “Çeşme, denizin ve Ege rüzgarının kenti olmaktan çıkıp bir beton yığınına dönüyor. Kıyılarımız kamu yararına değil, özel sermayenin kar hesaplarına göre şekillenmektedir” denildi.

Çok katlı yapıların imarının da hukuken mümkün olmadığı vurgulandı. Çevre ile ilgili gerekli işlemler başlatılmazsa kapsamlı eylemlere geçileceği açıklandı.

Kapak proje, “Bittiğinde böyle olacak” diye pazarlanıyor

YETKİLİLERDEN BEKLENEN 4 KRİTİK ADIM:

- İnşaatının derhal durdurulması ve mühürlenmesi.

- Yapı ruhsatı verilip verilmediğinin ve ilgili imar planı değişikliklerinin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması.

- 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve İmar Kanunu kapsamında yıkım ve idari yaptırım kararlarının gecikmeksizin uygulanması.

- Çeşme genelindeki kıyı ve koruma alanlarında bağımsız ve kapsamlı bir denetim sürecinin başlatılması.